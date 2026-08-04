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«Родина» разгромила «Рубин» и добыла первую победу в Пути РПЛ Кубка России

«Родина» разгромила «Рубин» и добыла первую победу в Пути РПЛ Кубка России

«Родина» победила «Рубин» в матче первого тура группового этапа Кубка России. В составе победителей дубль оформил Магомедхабиб Абдусаламов (13-я, 51-я), Андрей Егорычев (59-я), Артур Гарибян (78-я), Артём Максименко (85-я).

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