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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Барнаульцев призвали отказаться от поездок из-за метелей и снегопадов

Барнаульцев призвали отказаться от поездок из-за метелей и снегопадов

Непогода продлится до конца дня Жителей Барнаула призвали отказаться от длительных поездок, поскольку в регионе из-за метелей и сильных снегопадах на дорогах плохая видимость и возможны снежные заносы, сообщает "Инцидент Барнаул".

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