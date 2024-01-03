Барнаульцев призвали отказаться от поездок из-за метелей и снегопадов

Непогода продлится до конца дня Жителей Барнаула призвали отказаться от длительных поездок, поскольку в регионе из-за метелей и сильных снегопадах на дорогах плохая видимость и возможны снежные заносы, сообщает "Инцидент Барнаул".
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