© Александр Вильф/РИА НовостиСеребряный призер Олимпиады в танцах на льду и хореограф Илья Авербух пожелал удачи Камиле Валиевой после ее возвращения к Этери Тутберидзе, передает «Чемпионат».
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