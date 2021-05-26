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В Республике Коми завершено расследование уголовного дела по факту продажи немаркированного алкоголя без соответствующей лицензии

Сотрудники ОМВД России по г. Сосногорску завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жительниц по двум составам – по факту сбыта немаркированной алкогольной продукции и по факту продажи алкоголя без соответствующей лицензии.

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