Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Bild: в Германию прибывают террористы ИГ под видом украинских беженцев

Bild: в Германию прибывают террористы ИГ под видом украинских беженцев

Это значительно упрощает им въезд в страну, отметила газета БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Правоохранительные органы Германии за последнее время задержали нескольких исламистов из Таджикистана, планировавших теракты на территории ФРГ.

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