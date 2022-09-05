"Свидетели очистки": о чём на самом деле говорят показания в деле о Кроноцком заповеднике

"Свидетели очистки": о чём на самом деле говорят показания в деле о Кроноцком заповеднике

1943 страницы текста. Именно столько занимает обвинительное заключение по "делу об очистке". Тюремные сроки по этому делу получили три действующих и один бывший сотрудник Кроноцкого заповедника.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх