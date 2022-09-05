"Свидетели очистки": о чём на самом деле говорят показания в деле о Кроноцком заповеднике

1943 страницы текста. Именно столько занимает обвинительное заключение по "делу об очистке". Тюремные сроки по этому делу получили три действующих и один бывший сотрудник Кроноцкого заповедника.
Популярные статьи
- Российские десантники уничтожили наступающие подразделения ВСУ
- В Ставропольском крае гражданка привлечена к ответственности за дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации
- Корвет Балтфлота «Стойкий» выполнил электронные пуски ракетным комплексом и средствами ПВО по кораблям и воздушным целям условного противника в Балтийском море
Свежие комментарии