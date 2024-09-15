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Астраханские астрономы готовятся встречать комету десятилетия

Астраханские астрономы готовятся встречать комету десятилетия

В конце сентября разрешится главная астрономическая интрига осени. Участники астраханского «Клуба астрономов-любителей имени Зигеля» готовятся встретить комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS): 27 сентября она пройдет перигелий - ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, а затем начнет быстрый подъем над горизонтом в небе Северного полушария.

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