Астраханские астрономы готовятся встречать комету десятилетия

В конце сентября разрешится главная астрономическая интрига осени. Участники астраханского «Клуба астрономов-любителей имени Зигеля» готовятся встретить комету C/2023 A3 (Цзыцзиньшань — ATLAS): 27 сентября она пройдет перигелий - ближайшую к Солнцу точку своей орбиты, а затем начнет быстрый подъем над горизонтом в небе Северного полушария.