Алексей Лень официально перешел в «Лейкерс»

Калифорнийский клуб официально подписал контракт с украинским центровым (31 год, 213 см). «Лейкерс» переключились на Леня после того, как сделка лос-анджелесского клуба по приобретению Марка Уильямса сорвалась.
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