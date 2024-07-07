«Неожиданные встречи»: куда отправился Орбан после посещения Зеленского Ольга ВайленкоПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан продолжает активно участвовать в международной политике, совершая серию неожиданных визитов в ключевые мировые столицы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии