Авиация коалиции США за сутки 12 раз нарушила воздушное пространство Сирии

Самолеты международной коалиции во главе с США в течение суток 12 раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, заявил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике Олег Игнасюк 21 сентября на брифинге.