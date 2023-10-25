Минобороны: в Брянской области сбили четыре украинских беспилотника

В Минобороны России сообщили об очередной атаке ВСУ на Брянскую область. В ночь на 25 октября была пресечена попытка киевских боевиков совершить на Россию террористическую атаку с помощью четырёх беспилотников самолётного типа.
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