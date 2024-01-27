5 источников загрязнения воздуха в нашей квартире, о которых мы и не догадываемся

Жители мегаполисов уже привыкли дышать выхлопными газами на улице, но что можно сказать о качестве воздуха в квартирах? После пандемии ковида все мы твердо выучили: помещения нужно проветривать по нескольку раз на день, независимо от температуры за окном.
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