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На двух участках трассы М-7 под Казанью ограничили скорость движения до 50 км/ч

На двух участках трассы М-7 под Казанью ограничили скорость движения до 50 км/ч

На участках с 786 по 794 км и с 812 по 824 км трассы М-7 в Зеленодольском, Высокогорском и Пестречинском районах Татарстана ограничена скорость движения до 50 км/ч и сужена проезжая часть.

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