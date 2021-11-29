Что такое живые стены, и как они помогают окружающей среде

С приближением холодов становится актуальным вопрос утепления домов. Но кто бы мог подумать, что решить его помогут растения? Зеленые обогреватели Растения дарят нам кислород и радуют своей красотой, но это далеко не все, на что они способны.
С приближением холодов становится актуальным вопрос утепления домов. Но кто бы мог подумать, что решить его помогут растения? Зеленые обогреватели Растения дарят нам кислород и радуют своей красотой, но это далеко не все, на что они способны.
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