В МИД России рассказали о контактах с Украиной в сфере спецведомств

Введение с кратким изложением темы и актуальности Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил о продолжающихся контактах между уполномоченными сотрудниками специальных ведомств России и Украины.
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