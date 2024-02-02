ФСБ объявила в розыск украинского хакера за сбор данных об инфраструктуре России

Федеральная служба безопасности (ФСБ) объявила в международный розыск украинского хакера Романа Орленко, заочно обвиненного в использовании шпионских программ для сбора данных о российской инфраструктуре.
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