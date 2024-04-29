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Царьград

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Умерла пани Тереза из передачи "Кабачок 13 стульев"

Умерла пани Тереза из передачи "Кабачок 13 стульев"

Из жизни ушла актриса театра и кино Зоя Зелинская.Советская актриса и ведущая эстрадно-развлекательная юмористической телепередачи времен СССР "Кабачок 13 стульев", в которой она играла любимую зрителем пани Терезу, скончалась 29 апреля на 95-м году жизни.

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