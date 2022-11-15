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Антонов предупредил, что США продолжают охоту за россиянами в третьих странах

Антонов предупредил, что США продолжают охоту за россиянами в третьих странах

Соединенные Штаты Америки целенаправленно охотятся за гражданами России в третьих странах. Посол РФ Анатолий Антонов назвал такую практику недопустимой.

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