Следователи возбудили два уголовных дела по факту разрушения танкеров в Керченском проливе

Следователи возбудили два уголовных дела по факту крушения танкеров в акватории Черного моря, к месту происшествия выдвинулась следственная группа, сообщили РИА Новости в Следственном управлении по Крыму и Севастополю.
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