В ГД объяснили необходимость отключения интернета на мероприятиях

Для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, включая крупные события, такие как празднование Дня Победы в Москве, необходимо ограничивать доступ к мобильному интернету, считает Антон Немкин, депутат Государственной Думы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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