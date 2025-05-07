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В ГД объяснили необходимость отключения интернета на мероприятиях

Для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, включая крупные события, такие как празднование Дня Победы в Москве, необходимо ограничивать доступ к мобильному интернету, считает Антон Немкин, депутат Государственной Думы.

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