В ГД объяснили необходимость отключения интернета на мероприятиях

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Для обеспечения безопасности на массовых мероприятиях, включая крупные события, такие как празднование Дня Победы в Москве, необходимо ограничивать доступ к мобильному интернету, считает Антон Немкин, депутат Государственной Думы.