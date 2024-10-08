На Алтае из-за острого дефицита врачей фактически отсутствует среди них конкуренция

Средний уровень зарплатных предложений для врачей в крае составил 79,5 тыс. рублей В Алтайском крае на одну вакансию врача приходится менее одного активного резюме, при этом в среднем по России этот показатель в два раза выше, выяснили эксперты платформы онлайн-рекрутинга hh.