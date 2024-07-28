НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

144 подписчика

Формула-2. Бельгия. Хаджар выиграл 2-ю гонку, Арон сошел с поула на последнем круге, Бермэн – в первом повороте, Антонелли – 9-й

Пилот «Кампоса» Исак Хаджар одержал победу в основном заезде «Формулы-2» в Спа. Лидер сезона несколько раз менялся позициями со своим ключевым преследователем Паулем Ароном из «Хайтека», который стартовал с поула.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх