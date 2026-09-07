Тарифы ЖКХ снова растут, каким регионам России готовиться к повышению

С первого октября жителей России ждёт второе за 2026 год повышение платы за жилищно-коммунальные услуги.
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