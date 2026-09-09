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Французские пожарные начали шестинедельную забастовку

Французские пожарные начали шестинедельную забастовку

www.globallookpress.com/Igor Fereira Пожарные во Франции 8 сентября начали забастовку, которая продлится до 20 октября – 43 дня.

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