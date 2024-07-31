Туристы из стран, имеющих дипотношения с КНР, смогут посещать провинцию Хайнань

Жители стран, имеющих дипломатические отношения с Китаем, смогут посещать островную провинцию Хайнань на юге страны в рамках 144-часового безвизового режима в составе туристических групп турфирм, которые зарегистрированы в административных районах Сянган и Аомэнь.
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