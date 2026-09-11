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Царьград

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Только этого не хватало: У границ России – новая угроза. И Украина ни при чём

Только этого не хватало: У границ России – новая угроза. И Украина ни при чём

У границ России появится новая угроза, и Украина тут не при чём. Страна-русофоб, входящая в состав Европейского союза, рассматривает возможность внесения изменений в свою Конституцию.

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