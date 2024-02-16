Расследование громкого «генеральского дела» о коррупции завершено

Материалы уголовного дела направили в Генпрокуратуру. Следственный комитет России завершил расследование громкого коррупционного «генеральского дела», фигурантами которого стали экс-начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант Сергей Умнов, его заместитель в петербургском главке по тылу генерал-майор Иван Абакумов, глава регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семёнов, а также экс-начальник правового отдела УГИБДД Елена Копьева.