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Расследование громкого «генеральского дела» о коррупции завершено

Материалы уголовного дела направили в Генпрокуратуру. Следственный комитет России завершил расследование громкого коррупционного «генеральского дела», фигурантами которого стали экс-начальник ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти генерал-лейтенант Сергей Умнов, его заместитель в петербургском главке по тылу генерал-майор Иван Абакумов, глава регионального УГИБДД генерал-майор Алексей Семёнов, а также экс-начальник правового отдела УГИБДД Елена Копьева.

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