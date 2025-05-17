Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Ольга Каширина
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    Летайте вертолётами фирмы Миля и Камова. Президент Ирана Раиси перед смертью наверное пожалел, что полетел на Робинзоне.Вертолет Robinson...

Политолог рассказал о «Милее на минималках» и трамписте на польских выборах

Политолог рассказал о «Милее на минималках» и трамписте на польских выборах

Бывший мэр Варшавы Рафал Тшасковский, имеющий большие шанс занять место Анджея Дуды после президентских выборов в Польше, по своей политике и поведению походит на аргентинского лидера Хавьера Милея «на минималках».

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