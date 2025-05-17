Политолог рассказал о «Милее на минималках» и трамписте на польских выборах

Бывший мэр Варшавы Рафал Тшасковский, имеющий большие шанс занять место Анджея Дуды после президентских выборов в Польше, по своей политике и поведению походит на аргентинского лидера Хавьера Милея «на минималках».
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