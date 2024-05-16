Жители Новосибирска увидят майскую "цветочную Луну"

Наблюдать полнолуние под названием "цветочная Луна" можно будет 23 мая.Новосибирцы смогут полюбоваться "цветочной Луной", когда спутник Земли достигнет 23 мая своей полной фазы и будет находиться в созвездии Весов.
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