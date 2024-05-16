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  • Игорь
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Жители Новосибирска увидят майскую "цветочную Луну"

Жители Новосибирска увидят майскую "цветочную Луну"

Наблюдать полнолуние под названием "цветочная Луна" можно будет 23 мая.Новосибирцы смогут полюбоваться "цветочной Луной", когда спутник Земли достигнет 23 мая своей полной фазы и будет находиться в созвездии Весов.

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