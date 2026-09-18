Не сдается: Боня подала жалобу на решение суда по ее иску к Авроре Кибе

Блогер и бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня подала жалобу на решение суда, который отказал ей в иске к бывшей невесте народного артиста России Григория Лепса Авроре Кибе из-за публикации в социальных сетях.
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