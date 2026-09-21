Политолог Соколов допустил замену Мерца без досрочных выборов

Неудачные результаты ХДС на земельных выборах могут усилить дискуссии о замене канцлера Фридриха Мерца, однако сами по себе ещё не означают распада правящей коалиции и проведения досрочных федеральных выборов, заявил KP.
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