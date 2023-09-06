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Япония договорилась вместе с Турцией экономически восстанавливать Украину

Япония договорилась вместе с Турцией экономически восстанавливать Украину

Наращивать экономические связи и совместно поддерживать усилия по восстановлению Украины договорились министр экономики промышленности и торговли Японии Ясутоси Нисимура с его турецким коллегой Омером Болатом, 5 сентября передает телеканал NHK.

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