Япония договорилась вместе с Турцией экономически восстанавливать Украину

Наращивать экономические связи и совместно поддерживать усилия по восстановлению Украины договорились министр экономики промышленности и торговли Японии Ясутоси Нисимура с его турецким коллегой Омером Болатом, 5 сентября передает телеканал NHK.
Наращивать экономические связи и совместно поддерживать усилия по восстановлению Украины договорились министр экономики промышленности и торговли Японии Ясутоси Нисимура с его турецким коллегой Омером Болатом, 5 сентября передает телеканал NHK.
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