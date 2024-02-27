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Боевые содомиты грозят России: французские руководители не исключают отправку войск на Украину

Боевые содомиты грозят России: французские руководители не исключают отправку войск на Украину

Как известно, французский президент Эмманюэль Макрон организовал в Елисейском дворце конференцию по поддержке Украины.

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Комментарии
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Natalija Osminina
Очевидно же, что сейчас Россия воюет с сатанистами. И потому Европа должна быть наказана.
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