Джадд Трамп и Дин Джуньху успешно завершили свои матчи 1/8 финала на Чемпионате Великобритании 2023

Сегодня стартовали первые матчи 1/8 финала турнира UK Championship 2023, в которых Джадд Трамп и Дин Джуньху одержали уверенные победы и прошли в следующий раунд, сообщает WST Дин Джуньху (фото: WST) Все новости и результаты Чемпионата Великобритании 2023 Чемпионат Великобритании 2023.