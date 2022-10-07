Пресс-секретарь Зеленского: Президент имел в виду не превентивный ядерный удар по России, а превентивные санкции

Заявления Зеленского для австралийского института Лоуи о необходимости нанесения НАТО превентивного удара по России вызвали резкую реакцию не только со стороны зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева… Напомним, что накануне экс-президент России, комментируя заявление всё ещё действующего президента Украины, посоветовал психиатрам «превентивно» поработать с Зеленским, чтобы он не привёл к катастрофе не только свой народ, но и весь мир.
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