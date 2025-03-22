Глава пострпредства Российской Федерации в австрийской столице Михаил Ульянов высказался о том, что руководство Европейского Союза собралось профинансировать вещающие на Украине средства массовой информации, которые ранее получали денежные средства от Соединённых Штатов Америки.
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