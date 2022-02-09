Евгений Плющенко не доволен, что Камила Валиева выиграла золото

Фигурист Евгений Плющенко хотел бы, чтобы выступали его подопечные. Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказал собственное мнение о командном турнире по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, в котором наша сборная завоевала золотую медаль.