Чего боится Безос? Скандал: крупнейшие американские СМИ «опрокинули» Харрис прямо перед выборами

535 прочтений Вчера Президентские выборы в США 2024 года не за горами. Из-за накала страстей ряд американских СМИ не пожелали поддерживать какой-то из лагерей противоборствующих сторон, а попытались занять нейтральную позицию.
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