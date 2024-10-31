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Чего боится Безос? Скандал: крупнейшие американские СМИ «опрокинули» Харрис прямо перед выборами

Чего боится Безос? Скандал: крупнейшие американские СМИ «опрокинули» Харрис прямо перед выборами

535 прочтений Вчера Президентские выборы в США 2024 года не за горами. Из-за накала страстей ряд американских СМИ не пожелали поддерживать какой-то из лагерей противоборствующих сторон, а попытались занять нейтральную позицию.

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Анфиса Иванова
Демократия, блин, американская , - &quot; ждем-с пулю в люлю...&quot; !  А ещё мир учат жизни...!  Зверье.
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