Профилактика тромбов с помощью продуктов

Что же может стать причиной образования тромбов? — Малоподвижный образ жизни. Такой образ жизни влияет на все здоровье в целом, начиная от сердечно-сосудистой системы, здоровья ЖКТ и даже на работу головного мозга.
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