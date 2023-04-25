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ВС РФ на Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт

ВС РФ на Купянском направлении уничтожили девять укрытий ВСУ и опорный пункт

Глава пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Запад» Ярослав Ямкин поделился информацией о том, что русские воины разгромили опорник нацистских формирований Киева и порядка девяти специализированных укрытий врага под Купянском.

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