Новосибирский агроном рассказал о правилах подготовки почвы для посадки озимого лука и чеснока

Эксперт ответил, можно ли высаживать озимые культуры на старое место.Новосибирские дачники осенью не только собирают урожаи на своих участках, но и готовятся к следующему аграрному сезону: например, к посадке озимого чеснока и лука.
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