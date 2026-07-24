Малина в Москве подорожала до 3000 рублей за килограмм. Корзинку в 500 грамм отдают на рынках за 1500 рублей Донецкая группа новостей.
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Малина в Москве подорожала до 3000 рублей за килограмм. Корзинку в 500 грамм отдают на рынках за 1500 рублей Донецкая группа новостей.
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