Рогов: ВС РФ нанесли удары по инфраструктуре ВСУ в городе Запорожье

Взрывы произошли в подконтрольном Киеву городе Запорожье. Об этом в своем сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов своем Telegram-канале.