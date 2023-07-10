Царьград

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В Новосибирске гендиректора фирмы признали виновным в невыплате зарплаты

В Новосибирске гендиректора фирмы признали виновным в невыплате зарплаты

Общая сумма задолженности составила более 33 миллионов рублей, на бизнесмена трудились 93 работника.Суд Заельцовского района Новосибирска приговорил генерального директора местной фирмы к двум с половиной годам лишения свободы за невыплату зарплаты.

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