В Новосибирске гендиректора фирмы признали виновным в невыплате зарплаты

Общая сумма задолженности составила более 33 миллионов рублей, на бизнесмена трудились 93 работника.Суд Заельцовского района Новосибирска приговорил генерального директора местной фирмы к двум с половиной годам лишения свободы за невыплату зарплаты.
Общая сумма задолженности составила более 33 миллионов рублей, на бизнесмена трудились 93 работника.Суд Заельцовского района Новосибирска приговорил генерального директора местной фирмы к двум с половиной годам лишения свободы за невыплату зарплаты.
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