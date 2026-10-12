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Аргументы и Факты

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Эстония увеличит призыв женщин на срочную службу в четыре раза

Эстония увеличит призыв женщин на срочную службу в четыре раза

Эстония планирует к 2035 году увеличить число женщин, проходящих срочную военную службу, примерно в четыре раза — с 50 до 200 человек ежегодно.

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