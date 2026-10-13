Заммэра Ракова: более 260 тысяч молодых жителей столицы прошли первый этап «Московского чекапа»

Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что с начала реализации новой программы заботы о здоровье «Московский чекап» ее первый онлайн-этап завершили свыше 900 тысяч жителей столицы, из которых 260 тысяч, то есть почти каждый третий, — это молодые горожане в возрасте до 35 лет.
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