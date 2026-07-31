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Китайские военные использовали ИИ OpenAI и Anthropic для разработки собственных моделей

Китайские военные использовали ИИ OpenAI и Anthropic для разработки собственных моделей

В Китае широко применялся метод дистилляции моделейВоенные и связанные с силовыми структурами исследовательские организации Китая использовали результаты работы передовых языковых моделей американских компаний OpenAI и Anthropic для обучения собственных систем искусственного интеллекта.

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