Китайские военные использовали ИИ OpenAI и Anthropic для разработки собственных моделей

В Китае широко применялся метод дистилляции моделейВоенные и связанные с силовыми структурами исследовательские организации Китая использовали результаты работы передовых языковых моделей американских компаний OpenAI и Anthropic для обучения собственных систем искусственного интеллекта.
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