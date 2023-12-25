Депутат рады признал замедленные темпы проведения мобилизации на Украине

Темпы мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметно снизился за последнее время, сообщает 25 декабря секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Роман Костенко.
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