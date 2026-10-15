Согласно аналитическому центру Института Куинси, США следует начать диалог с Россией. Отмечается, что заявленная украинским президентом операция по «принуждению России к миру» не достигла своих целей, лишь предоставив России веские основания для ответного удара по Киеву.
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