В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции на базе оздоровительного лагеря провели с ребятами урок дорожной грамотности

В Тюменской области сотрудники Госавтоинспекции вместе с аниматором в образе популярного мультипликационного персонажа на базе оздоровительного лагеря провели с юными участниками дорожного движения урок дорожной грамотности.
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